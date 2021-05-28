Emine Erdoğan, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak dönüşüm pazarını ziyaret etti
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Emine Erdoğan, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak dönüşüm pazarını ziyaret etti

Emine Erdoğan, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak dönüşüm pazarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER), geliri İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanmak üzere düzenlenen "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nı ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER), geliri İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanmak üzere düzenlenen "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nı ziyaret etti.

"Sıfır Atık" projesine destek sağlamak amacıyla "kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi" düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen TOGEM-DER'in dönüşüm pazarı, bu yıl Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Filistinli çocuklara destek vermek amacıyla kuruldu.

Oyuncaktan kıyafete, mobilyadan antika eşyaya kadar hayırseverlerin bağışladığı binlerce ürünün satışa sunulduğu pazara gelen Erdoğan, eşyaların yer aldığı stantları gezerek, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran'dan bilgi aldı.

Emine Erdoğan ürün satın alarak dönüşüm pazarına bağış yaptı

Koleksiyoner iş insanı Yusuf İyilik'in bağışladığı 150 parça eseri de inceleyen Erdoğan, alışverişinde Ümraniye TOGEM-DER Meslek Yüksekokulunun özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri tarafından yapılan ürünleri satın alarak, çarşıya bağışta bulundu.

Özel gereksinimli çocukların çabasının ayrıca kıymetli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu çarşıya özel gereksinimli çocuklarımızın da destek vermesi beni duygulandırdı." dedi.

Erdoğan, kardeşleri olarak gördükleri ve bugünlerde büyük acılar yaşayan Filistin halkıyla dayanışma içinde olacaklarının, onları asla kendi kaderlerine terk etmeyeceklerinin altını çizerek, "Sizin de kullanmadıklarınız, Filistinli çocuklar için umut olsun." ifadeleriyle herkesi dönüşüm pazarına destek olmaya davet etti.

Öte yandan, çok sayıda sanatçı ve iş insanı da dönüşüm pazarına bağışta bulundu.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Türkiye'nin 81 ilinden bağışlanan 2. el ve yeni binlerce ürünün satışa sunulduğu dönüşüm pazarı, 13 Haziran'a kadar Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Filistinli çocuklara destek vermek isteyen misafirlerini ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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