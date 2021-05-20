Emine Erdoğan, Filistin'de 'direnişin sembolü' olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada çok fazla paylaşılmasıyla direnişin...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada çok fazla paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüştü.

Emine Erdoğan, Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmenin başında Afifi'nin kendisini Türkçe, 'Nasılsınız?' diye karşılamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Afifi'ye, Filistin mücadelesinde gösterdiği güçlü duruş nedeniyle teşekkür eden Emine Erdoğan, "Gece, gündüz gönlümüz sizinle. Her daim dualarımızdasınız. Cesaretiniz, gücünüz tüm dünya kadınlarına örnek teşkil edecek. Cesaretinle Filistin ve dünya kadınları gurur duyacak. Seni en kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz. Orkestra ile davet ediyoruz. Filistin müziğini Türkiye'de icra edebilirsiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı Filistin'in her zaman yanında. Dün de bugün de gelecekte de" dedi.

'GÜÇLÜSÜNÜZ ÇÜNKÜ HAKLISINIZ'Erdoğan, Mariam Afifi'nin, 'Umuyorum ki İsrail yaptıklarından dolayı bir yaptırıma uğrar' sözleri üzerine, "Başkan bunun için büyük mücadele veriyor. Devlet başkanlarını arayarak bu konuda görüşmeler yapıyor. Başkanın, kızlarımın selamı var. İnşallah onlarla da tanışma fırsatınız olur. Tüm Filistinli kardeşlerime başarılar diliyorum. Güçlüsünüz çünkü haklısınız. Gücünüzü haklı davanızdan alıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Mücadeleniz için dua ediyorum" diye konuştu.'BİRİSİ BENİ VİDEOYA ÇEKECEK KADAR ŞANSLIYDIM SADECE'Afifi de kendisini aramasından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, Filistin'de yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrailli yerleşimcilere karşı protesto başlattık. Biliyoruz ki orayı kaybedersek tümünü kaybedeceğiz. Küçük bir kız gördüm. İsrailli askerler dövüyordu. Ona yardım etmek zorunda hissettim. Kızı kurtarmak üzere gidince başımı tutup sürüklemeye başladılar. Beni tutuklayıp hapse attılar. Bir süre hapiste kaldım. Videolarımın sosyal medyada dolaşması sayesinde kurtuldum, çok büyük bir destek gördü bu videolar."Afifi, 8 Mayıs cumartesi akşamı tutuklandığını ve serbest kaldığını belirterek, mahkemenin önümüzdeki günlerde görüleceğini söyledi. Kendisiyle beraber 8 kişinin daha tutuklandığını anlatan Afifi, "3'ü çocuktu. En genci 11 yaşındaydı" bilgisini verdi.Yaşananlara Emine Erdoğan'ın "Ne kadar güçlüymüşsün" karşılığını vermesi üzerine Afifi, "Birisi beni videoya çekecek kadar şanslıydım sadece" diyerek, Filistin direnişine dair sosyal medya çalışmalarının önemine işaret etti.MARİAM AFİFİ Filistin'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanların zorla evlerinden çıkarılıp yerlerine Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesi girişimi sonucu başlayan çatışmalar, Filistinlilerin protestolarına sebep oldu. Filistin Gençlik Orkestrası'nın bir üyesi olan Mariam Afifi, protestolar esnasında küçük bir kıza yardım etmeye çalışırken başörtüsünden çekilerek ve sürüklenerek tutuklandı. Afifi'nin, tutuklama karşısında kameralara gülümseyerek verdiği görüntüler, sosyal medyada çok fazla paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline getirdi. Kudüs İbrani Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitim gören Afifi, daha önce ise aynı üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim aldı. Afifi'nin üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrası'nın Filistin içerisinde performans sergilemesine izin verilmiyor. Orkestranın, Filistinli mülteci kampları dahil tüm dünyadan üyeleri bulunuyor. Orkestra, tüm üyeleri bir araya gelerek son performansını Norveç'te gerçekleştirdi. Aile bağları arasında Kudüs'ün tarihi ve köklü ailelerinden Neşaşibi ailesi de bulunan Afifi'nin belirttiğine göre, büyükannesi Kıbrıslı. Ayrıca, Kudüs Eski Şehri'nde rehber olarak da çalışan Afifi, müzik alanında özel dersler veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı