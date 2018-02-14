Emine Erdoğan, Fatoumatta Bah Barrow ile Görüştü
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Emine Erdoğan, Fatoumatta Bah Barrow ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah Barrow ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Fatoumatta Bah Barrow ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah Barrow ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Gambiya Cumhurbaşkanının eşi Barrow ile Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda görüştü.

Görüşmede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı.

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