Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile görüştü

24.09.2019 13:58

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile görüştü.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de, Bio ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, Afrika'da kadınları ilgilendiren sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, çeşitli alanlarda Türkiye'nin tecrübelerini aktardıklarını kaydetti.

Kaynak: AA