Emine Erdoğan Evita Müzesi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan Evita Müzesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte G20 Liderler Zirvesi sebebiyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires ziyaretinde bulunan Emine Erdoğan, Evita Müzesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan Evita Müzesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte G20 Liderler Zirvesi sebebiyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires ziyaretinde bulunan Emine Erdoğan, Evita Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze girişinde karşılanan Emine Erdoğan, rehberlerden bilgi alarak müzeyi gezdi ve müzenin ziyaret defterini imzaladı.

Görüntü Dökümü

Emine Erdoğan Evita Müzesinde - İstanbul

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et