Emine Erdoğan, Endonezya'nın tanıtımı programına katıldı
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Emine Erdoğan, Endonezya'nın tanıtımı programına katıldı

Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika
Emine Erdoğan, Endonezya'nın tanıtımı programına katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Endonezya'nın tanıtımı programına katıldı.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Endonezya'nın tanıtımı programına katıldı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal ve eşi Sinta Agathia Iqbal'in ev sahipliğinde düzenlenen Endonezya'nın tanıtımı programına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, "Endonezya'nın moda ve kültürünü tanıtan bu etkinliğin iki toplum arasındaki dostluğu güçlendireceğine ve ülkelerimiz arasında kültürel ilişkiyi artıracağına inanıyorum" dedi.


Emine Erdoğan, Endonezya'nın tanıtımı programına katıldı
Emine Erdoğan, Endonezya'nın tanıtımı programına katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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