Emine Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Iqbal'i kabul etti
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Emine Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Iqbal'i kabul etti

Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika
Emine Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Iqbal'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammad Iqbal ve eşi Sinta Agathia Iqbal'i kabul etti.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammad Iqbal ve eşi Sinta Agathia Iqbal'i kabul etti.

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemizde görev yapan Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammad Iqbal ve kıymetli eşi Sinta Agathia Iqbal ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki kültürel ilişkilerin güçlenerek sürmesi konusunda fikir alışverişi yapmaktan memnuniyet duydum" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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