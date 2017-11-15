Emine Erdoğan, "Eğitim İçin Dünya İnovasyon Zirvesi"Ne Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Post-gerçeklik denilen, kurgulanmış ve propagandist yaklaşımların hüküm sürdüğü bir dünyada, hakikatin sözcüsü olmalıyız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Post-gerçeklik denilen, kurgulanmış ve propagandist yaklaşımların hüküm sürdüğü bir dünyada, hakikatin sözcüsü olmalıyız. Asılsız haberlerin teknoloji kanalıyla yayıldığı ve gerçeğin yerini aldığı bu dünyada ancak hakikatin gücüyle ayakta kalabiliriz." dedi.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Katar ziyareti kapsamında, Katar eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin eşi Sheikha Moza himayesindeki "8. Eğitim İçin Dünya İnovasyon Zirvesi"ne katıldı.
Qatar Foundation organizasyonundaki etkinlikte Sheikha Moza'nın davetlisi olarak yer alan Emine Erdoğan, konuşmasında, dünyanın önemli değişimler geçirdiği bir dönemde insanlığın büyük sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.
Emine Erdoğan, "Post-gerçeklik denilen, kurgulanmış ve propagandist yaklaşımların hüküm sürdüğü bir dünyada, hakikatin sözcüsü olmalıyız. Asılsız haberlerin teknoloji kanalıyla yayıldığı ve gerçeğin yerini aldığı bu dünyada ancak hakikatin gücüyle ayakta kalabiliriz. Akli ve vicdani bir duruşun savunuculuğuyla hayatımız değer kazanır." dedi.
Korku ve endişeler üzerinden inşa edilen algılar nedeniyle bu çağın en büyük mağdurunun Müslümanlar olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Oysa İslam barış barış dinidir, Müslümanlar barışın elçisi olmalıdır." ifadesini kullandı.
"Yeni keşifler için yeni yerler değil, yeni gözler gerekir"
Dünyayı bir ayrışmadan buluşmaya götürmenin gösterilecek gayretle mümkün olabileceğine işaret eden Emine Erdoğan, "İnsanlığın kadim birikiminin öğrencisi olmalı, kutuplaşmaları aşacak yeni bir bilinç inşa etmeliyiz." görüşüne yer verdi.
Emine Erdoğan, dünyanın geleceği adına ahlaki ve vicdani sorumluluklar alınmasının önemini vurgulayarak, "Birlikte var olabilmek için birbirimizin sorunlarının farkına varmalıyız. 3,5 milyona yakın mülteciye kucak açmış bir ülke olarak Türkiye, birlikte var olmanın en güzel örneğini sergiliyor." dedi.
Emine Erdoğan, tüm dünyada birlikte var olma bilincinin ancak eğitimle mümkün olacağını belirterek, "Yeni keşifler için yeni yerler değil, yeni gözler gerekir." ifadesini kullandı.
Sheikha Moza'nın açılış konuşması yaptığı zirvede, Emine Erdoğan'ın ardından CNN sunucusu Fareed Zakaria kürsüye çıktı.
Programa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün eşi İlknur Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Ekonomik Bakanı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın eşi Tülay Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın eşi Habibe Arslan da katıldı.
Programın sonunda Sheikha Moza, Emine Erdoğan'a programa katılımından dolayı teşekkür etti.
Uluslararası medya ve sivil toplum temsilcilerinin davetli olduğu zirvenin temaları arasında post-gerçeklik çağı, birlikte yaşamak ve çalışmak, eğitimde yeni arayışlar ve inovasyon yer alıyor.