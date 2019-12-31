Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5)
-Evlatlarını bekleyen ailelerin oturması -Emine Erdoğan'ın bir anneyi dinlemesi -Emine Erdoğan'ın çocuklarla ilgilenmesi,onları sevmesi -Toplu fotoğraf çekimi DİYARBAKIR - Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
31.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:10
-Evlatlarını bekleyen ailelerin oturması
-Emine Erdoğan'ın bir anneyi dinlemesi
-Emine Erdoğan'ın çocuklarla ilgilenmesi,onları sevmesi
-Toplu fotoğraf çekimi DİYARBAKIR - Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Kaynak: AA