Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5)
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Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5)

-Evlatlarını bekleyen ailelerin oturması -Emine Erdoğan'ın bir anneyi dinlemesi -Emine Erdoğan'ın çocuklarla ilgilenmesi,onları sevmesi -Toplu fotoğraf çekimi DİYARBAKIR - Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

31.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:10
Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5)

-Evlatlarını bekleyen ailelerin oturması

-Emine Erdoğan'ın bir anneyi dinlemesi

-Emine Erdoğan'ın çocuklarla ilgilenmesi,onları sevmesi

-Toplu fotoğraf çekimi - Emine Erdoğan, annelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (5)
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