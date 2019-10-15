Emine Erdoğan, Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi - NUR

Emine Erdoğan, Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi - NUR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Kanser Liderleri Zirvesi" ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi.

15.10.2019 20:32
Emine Erdoğan, Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi - NUR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Kanser Liderleri Zirvesi" ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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