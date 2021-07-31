Emine Erdoğan'dan yanan ormanları yeni fidanlarla yeşertme çağrısı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan yanan ormanları yeni fidanlarla yeşertme çağrısı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan yanan ormanları yeni fidanlarla yeşertme çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" kampanyasının internet sitesi linkini paylaşarak, "Yangında yok olan bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken 'Yeşil Vatan' için el birliğiyle yurdun dört bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" kampanyasının internet sitesi linkini paylaşarak, "Yangında yok olan bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken 'Yeşil Vatan' için el birliğiyle yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim." çağrısında bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, doğada yaşanan her felaketin, sayısını asla kestiremeyecekleri kadar canın kaybına neden olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, "Yurdumuzun dört bir yanında çıkan orman yangınları ve yaşanan kayıplar için duyduğumuz acı tarifsiz... Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" kampanyasının "gelecegenefes.com" adresine yer veren Erdoğan, "Şimdi gelin, bu yarayı sarmak için hep birlikte gayret edelim. Yangında yok olan bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken 'Yeşil Vatan' için el birliğiyle yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim." çağrısında bulundu.

Yangın söndürme çalışmalarını büyük bir mücadele ile yürüten kurumlara ve gönüllülere teşekkür eden Erdoğan, paylaşımında, "Allah'tan vatanımızı her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum." temennisine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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