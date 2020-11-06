Emine Erdoğan'dan "Timur Selçuk" için başsağlığı mesajı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan "Timur Selçuk" için başsağlığı mesajı Açıklaması

06.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:18
Emine Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk'u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi. Selçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu vesile ile değerli bestekarımız Münir Nurettin Selçuk'u da rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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