Emine Erdoğan'dan Suriyeli aileye ziyaret
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Emine Erdoğan'dan Suriyeli aileye ziyaret

Emine Erdoğan'dan Suriyeli aileye ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emine Erdoğan'dan Suriyeli aileye ziyaretCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriyeli aileyi evinde ziyaret etti.

Emine Erdoğan'dan Suriyeli aileye ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriyeli aileyi evinde ziyaret etti. 

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Suriyeli aileye yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı. Erdoğan, yayımladığı mesajda ise "İftar öncesinde bu kez Suriyeli bir ailemizle birlikteydik. Çocuklarla koyu bir sohbete daldık. Okuldaki başarıları takdire şayan. Ramazan'ın manevi ikliminde birlik ve kardeşlik ruhunu hissettiğimiz bu ziyaretten büyük mutluluk duydum. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.ANKARA,


Emine Erdoğan'dan Suriyeli aileye ziyaret
Emine Erdoğan'dan Suriyeli aileye ziyaret
Emine Erdoğan'dan Suriyeli aileye ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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