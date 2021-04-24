Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet konukevinde iftar sofrası bu kez Sevgi Evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadık. Tüm çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldıkları iftara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:46:10. #1.15#

title