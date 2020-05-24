Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı tebriği
Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter'dan Ramazan Bayramı mesajı mesajı yayınladı.
24.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:44
Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter'dan Ramazan Bayramı mesajı mesajı yayınladı. Emine Erdoğan mesajında, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da, biliyoruz ki, gönül birlikteliğinde ayrılık yoktur. Tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramı mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA