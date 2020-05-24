Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı tebriği Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter'dan Ramazan Bayramı mesajı mesajı yayınladı.

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter'dan Ramazan Bayramı mesajı mesajı yayınladı. Emine Erdoğan mesajında, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da, biliyoruz ki, gönül birlikteliğinde ayrılık yoktur. Tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramı mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA