Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
24.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:43

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan iletisinde, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da, biliyoruz ki, gönül birlikteliğinde ayrılık yoktur. İslam aleminin ve milletimizin bayramı mübarek olsun!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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