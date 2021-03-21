Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı Açıklaması

21.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:58
Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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