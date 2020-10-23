Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeği ile ilgili "Nasıl başladı?