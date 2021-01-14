Son Dakika | Emine Erdoğan'dan "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun" paylaşımı
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Son Dakika | Emine Erdoğan'dan "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun" paylaşımı

14.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:58

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim." çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim." çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Dünya ortak evimiz" etiketiyle paylaşım yaptı.

"Kompost nedir? Hangi atıklar kompost için uygundur? Kompost nasıl yapılır? Kompost gübre ile ne yapabilirsiniz? Kimler yapabilir?" başlıklarında bilgilendirmelerin de yer aldığı bir video paylaşan Emine Erdoğan, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Emine Erdoğan'dan 'Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun' paylaşımı
Son Dakika | Emine Erdoğan'dan 'Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun' paylaşımı
Son Dakika | Emine Erdoğan'dan 'Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun' paylaşımı
Son Dakika | Emine Erdoğan'dan 'Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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