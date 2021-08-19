Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
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Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, muharrem oruçlarının kabul olması ve sevgi ve kardeşlik ile tatlandırılan, hoşgörüyle paylaşılan aşure aşının tüm İslam alemine şifa getirmesi dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, muharrem oruçlarının kabul olması ve sevgi ve kardeşlik ile tatlandırılan, hoşgörüyle paylaşılan aşure aşının tüm İslam alemine şifa getirmesi dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, muharrem ayı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Allah, Kerbela'nın kalplerimizde hiç dinmeyen acısıyla tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul etsin. Sevgi ve kardeşlik ile tatlandırdığımız, hoşgörüyle paylaştığımız aşure aşının tüm İslam alemine şifa getirmesini diliyorum. Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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