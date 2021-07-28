Emine Erdoğan'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili paylaşım Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili paylaşım Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili paylaşım Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Manavgat'taki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Manavgat'taki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Orman yangınını üzüntüyle takip ettiğini belirten Erdoğan, "Hiçbir can zarar görmeden bir an önce söndürülmesini diliyorum. Afetler, telafisi çok zor kayıplara neden oluyor. Doğa, üzerine titrememiz gereken yegane hazinemizdir. Antalyalılara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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