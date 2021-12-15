Emine Erdoğan'dan Kovid-19 hızlı antijen kiti üreten liselileri tebrik paylaşımı - Haberler
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Emine Erdoğan'dan Kovid-19 hızlı antijen kiti üreten liselileri tebrik paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Kovid-19 hızlı antijen kiti üreten liselileri tebrik paylaşımı
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19 hızlı antijen test kiti üreten meslek lisesi öğrencilerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19 hızlı antijen test kiti üreten meslek lisesi öğrencilerini tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Milli Eğitim Bakanlığının, "Eğitimle başlayan, üretime uzanan yerli ve millilik bilincimiz, meslek liselerimizde meyve veriyor: Kovid-19 hızlı antijen test kiti." paylaşımına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli antijen kiti üreten meslek lisesi öğrencilerimiz, sizler ülkemizin umudu ve gururusunuz. Sağlık Bakanlığı onayının ardından bu kitlerin ayda 30 milyon üretim kapasitesine ulaşacağını da memnuniyetle öğrendim. Başarılarınızın devamını diliyor, tebrik ediyorum."

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AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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