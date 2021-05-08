Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam'la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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