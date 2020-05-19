Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
19.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:44

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan iletisinde, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, gecenin bereketinden istifade edebilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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