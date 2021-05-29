Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han'ı andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han'ı andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un, tüm medeniyetleri bağrına basan, insanları sevgi ve hoşgörüde buluşturan, Doğu ve Batı'nın el sıkıştığı bir diyar olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, "Kutlu fethin 568. yılında, bu eşsiz şehri bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ecdadımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu