Emine Erdoğan'dan Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanlığına sunulan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin, herkese derin bir nefes aldıracak yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanlığına sunulan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin, herkese derin bir nefes aldıracak yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Hayvanları Koruma Kanun teklifine ilişkin yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanlığımıza sunulan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin, hepimize derin bir nefes aldıracak yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Hayvanlar, candır, emanetimizdir. Yaşam haklarını eksiksiz teslim etmek, barınma, beslenme ve tedavi gibi ihtiyaçlarını sağlamak, güzel davranmak medeniyet karnesidir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar, hayvanları koruma konusunda büyük fedakarlıklara imza atan tüm hayvanseverlere şükranlarını sunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarih sayfaları, hayvanlar ve doğa için kurulmuş nice vakıfla dolu bir şefkat geleneğinin sahipleri olarak hayvanlara her daim merhamet elimizi uzatalım. ve bu geleneği, kalpleri hayvan ve doğa sevgisiyle dolu çocuklarımıza emanet edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş