Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları, hepimizi gururlandırdınız. CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak