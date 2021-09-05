Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
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Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları, hepimizi gururlandırdınız. CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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