EMİNE ERDOĞAN'DAN "ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" ŞARKISIYLA "EVDE KAL" MESAJI
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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İstanbul, DHA, Güncel

EMİNE ERDOĞAN'DAN "ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" ŞARKISIYLA "EVDE KAL" MESAJI

Haber: İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda "Şimdi hep birlikte evde kalacağız" mesajını verdi.

11.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:01
EMİNE ERDOĞAN'DAN

Haber: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda "Şimdi hep birlikte evde kalacağız" mesajını verdi.

Emine Erdoğan, videoda şu mesajlara yer verdi:

"Belki bir deniz kenarında, belki büyüklerimizin sıcak yuvasında, belki de özlediğimiz en güzel sokaklarda yeniden el ele tutuşacağız. Sevdiklerimize duyduğumuz hasret bitecek. Sokaklarımız umutla şenlenecek. Mutlu günler bir müjde gibi geri dönecek Ama şimdi hep birlikte evde kalacağız. Elbet bir gün buluşacağız"

Görüntü dökümü:

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-Emine Erdoğan'ın "Evde kal" mesajı vermesi

-Detaylar


Kaynak: DHA

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