Emine Erdoğan'dan "Dünya Engelliler Günü" paylaşımı
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Emine Erdoğan'dan "Dünya Engelliler Günü" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, "Bütün engeller sevgiyle aşılır. Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz." ifadelerini kullandı.

03.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:42
Emine Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi , "Bütün engeller sevgiyle aşılır. Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 3 Aralık dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bütün engellerin sevgiyle aşılabileceğini belirten Emine Erdoğan, "Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumsal duyarlılığımızı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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