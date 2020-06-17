Emine Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımız, kaynakları tükenmiş bir dünyayı değil, masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor.

Emine Erdoğan'dan
17.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımız, kaynakları tükenmiş bir dünyayı değil, masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Çölleşmeye dur de" etiketiyle yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Toprak, yaşamdır, aştır, vatandır. Geleceğimizdir. Çocuklarımız, kaynakları tükenmiş bir dünyayı değil, masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde bu gerçeği bir daha hatırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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