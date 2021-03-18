Emine Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı
18.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:39
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle mesaj paylaştı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle mesaj paylaştı.
Emine Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Dünya tarihinde bazı destanlar kalemle kağıda, bazı destanlar kanla toprağa yazıldı. Ölümsüz Çanakkale Destanının 106'ncı yıl dönümünde, varlığını, vatanın bekasına katmış tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ