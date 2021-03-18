Emine Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emine Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

18.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:39
Emine Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Dünya tarihinde bazı destanlar kalemle kağıda, bazı destanlar kanla toprağa yazıldı. Ölümsüz Çanakkale Destanının 106'ncı yıl dönümünde, varlığını, vatanın bekasına katmış tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Birol Güven Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Hakan Özmert Bülent Uygun Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emine Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:41:28. #1.14#
title