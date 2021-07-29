EMİNE ERDOĞAN'DAN, BELEDİYEMİZE 'HAYVAN DOSTU ŞEHİR' ÖDÜLÜ

Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen 'Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi' fikir ve proje yarışmasında 'Sevgiyle Barındırıyoruz' projesiyle ödüle layık görüldü.

Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen 'Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi' fikir ve proje yarışmasında 'Sevgiyle Barındırıyoruz' projesiyle ödüle layık görüldü.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla her kesimden büyük takdir gören belediyemiz çok anlamlı bir ödülün sahibi oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 'Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)' fikir ve proje yarışması ödül töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, sanatçı Yonca Evcimik, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile ödüle layık görülen belediyelerin yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen törene Belediyemiz adına da Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile Veteriner Hekimimiz Yusuf Işık katıldı.

Etkinlikte, Adıyaman'daki sokak hayvanlarına yönelik uygulanan 'Sevgiyle Barındırıyoruz' fikir projesi ile ödüle layık görülen Belediyemiz adına ödülü alan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Habermetre