Emine Erdoğan'dan Başkan Çınar'a ödül

01.11.2019 16:26

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde, Yeşilyurt'ta hayata geçen 'Sıfır Atık' projeleri ve yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 'Yerel Yönetimler' kategorisinde ödüle layık görüldü. 1.359 Belediye arasında ilk 5'e girmekten büyük bir onur duyduklarını söyleyen Başkan Çınar, "Sıfır Atık başarı ödülümüz Malatya'ya hayırlı olsun." dedi.

'SIFIR ATIK' PROJELERİ YEŞİLYURT BELEDİYESİ'NE 'YEREL YÖNETİMLER' BAŞARI ÖDÜLÜNÜ GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen 'Sıfır Atık' projesini yatırımlar ve projelerle destekleyen yerel yönetimlerin ödüllendirildiği ve farklı konularda oturumların düzenlendiği 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde; çevresel yatırımlar ve projelerle Yeşilyurt'u örnek hizmetlerle buluşturan Yeşilyurt Belediyesi, 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mobil Geri Dönüşüm Aracından dolayı 'Yerel Yönetimler' alanında başarı belgesi almaya hak kazandı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN EŞİ SAYIN EMİNE ERDOĞAN, BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR'A ÖDÜLÜ TAKDİM ETTİ

Çevre ve doğa sağlığının korunması adına ciddi faaliyetler yürüten yerel yönetimler, kamu ve kurum yetkilileri, yaşama ve çevreye duyarlı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesine davet edilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a, 'Yerel Yönetimler Ödülü' başarı belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.

EMİNE ERDOĞAN VE MURAT KURUM, BAŞKAN ÇINAR'I TEBRİK EDEREK KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Sıfır Atık' projelerinin desteklenmesi noktasında hayat geçen yatırımlar ve projelerin yanı sıra bu yöndeki emek ve gayretlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederek kutladılar.

YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN ÇEVRE HİZMETLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ödül töreni sırasında Yeşilyurt Belediyesinin çevresel yatırımları ve projelerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi katılımcıların büyük ilgisini çekti. Zirveye katılanlar, çevre ve doğa sağlığının muhafaza edilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılması adına duyarlı ve hassas bir hizmet anlayışı sergileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ettiler.

"YEŞİLYURT'UMUZU SIFIR ATIK PROJELERİNDE ZİRVEYE TAŞIMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Anadolu'nun en güzel ve en modern ilçelerinden olan Yeşilyurt'un çevre ve doğa sağlığının korunması noktasındaki yatırımlarla örnek ve marka bir ilçe hüviyetine ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ev sahipliğinde gerçekleşen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesine davet edilmekten dolayı büyük bir onur duymaktayız. Türkiye çapındaki yerel yönetimler arasında 'Sıfır Atık' projesini yatırımlar ve projelerle en fazla destekleyen, en fazla sahip çıkan yerel yönetimler arasında olmaktan kıvanç duymaktayız. 1.359 Belediye arasında ilk 5'e girip bu ödüle layık görülmek hepimiz adına gurur vesilesidir. Tarihi, medeniyeti, kültürü, yöresel lezzetleri, örf, adet ve gelenekleriyle sağlam bir medeniyete sahip, misafirperver ve güler yüzlü insanlarının huzur ve güven içerisinde yaşadığı Yeşilyurt'umuzu her alanda olduğu gibi çevre ve doğa sağlığının korunması noktasındaki hizmetlerimizle zirveye ulaştırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile mümkündür. Gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir doğa emanet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Temiz ve güzel bir çevre gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazinedir. Çevreci ve doğaya saygılı bir yerel yönetim olduğumuzu hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve ilçe genelinde başarıyla devam eden projelerimizle ortaya koymaktayız. İnsan sağlığı ve doğanın korunması açısından farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek adına 2014 yılından beri hayata geçirdiğimiz gerek yatırımlarımız gerekse de projelerle Yeşilyurt'umuzu bu anlamda örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdık.Bölgemizin teknik donanımı ve alt yapısıyla en büyük ve en modern Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini Yeşilyurt'umuza kazandırdık. Bunun yanı sıra Geri Dönüşüm Evleri ve Mobil Geri Dönüşüm Aracımızla, 'Kalemmatik', 'Florasanlar Atık Kutularına' ve 'Yok Artık' projelerimizle, Geri Dönüşüm Sepetlerimizle, Okullardaki Eğitim Programlarımız ve atık pil toplama faaliyetlerimizle toplumda farkındalık yaratan hizmetlerin altına imza atmaktayız. Ülke çapında da büyük yankı uyandıran, birçok yerel yönetimin örnek alınıp uyguladığı çevresel yatırımlarımızı ve sosyal sorumluluk projelerimizi başarı belgesi ile ödüllendirip bu onur ve gururu bizlere yaşatan başta Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye, Çevre ve Şehircilik Başkanımız Sayın Murat Kurum'a, çevresel yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Valiliğimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, İlçe Kaymakamlığımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze, kamu, kurum ve kuruluşlarımızın bütün yetkililerine, mahalle muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza, birlikte aynı mesaiyi paylaşmaktan her zaman onur duyduğum Yeşilyurt Belediyesindeki bütün mesai arkadaşlarıma şahsım ve tüm Malatyalılar adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu başarı belgesini tüm Malatyalılar ve Yeşilyurt'lular adına aldım, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Türkiye genelindeki 1.359 Belediye arasında ilk 5'e girip ödüle layık görülen Yeşilyurt Belediyesi ile birlikte Alanya, Pendik, Bucak ve Sincan Belediyeleri de başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaynak: Bültenler