Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır. Yokluğunda hasreti hiç dinmeyen rahmetli babamı dua ve hürmetle anıyor, değerli eşim ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkarak, onların yüzlerini güldüren koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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