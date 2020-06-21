Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
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Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, twitter hesabında Babalar Günü mesajı yayınladı.

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
21.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:48
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi  Emine Erdoğan, twitter hesabında Babalar Günü mesajı yayınladı. Emine Erdoğan "Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" diyerek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babalığın, sahip çıkmak demek olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyefendilere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi 'koruyucu aile' olmaya davet ediyorum. Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk anayurdudur.

Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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