Emine Erdoğan'dan "Antalya Diplomasi Forumu" paylaşımı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan "Antalya Diplomasi Forumu" paylaşımı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan 'Antalya Diplomasi Forumu' paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun, dünyanın ihtiyacı olan huzur iklimini yeniden bulmasına yardımcı olacağına inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun, dünyanın ihtiyacı olan huzur iklimini yeniden bulmasına yardımcı olacağına inandığını bildirdi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderler ve değerli eşlerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Dostluk bağlarımızı güçlendiren bu forumun, dünyanın ihtiyacı olan huzur iklimini yeniden bulmasına yardımcı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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