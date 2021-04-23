Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 101. yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 101. yılını kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çocuklara seslenerek, "Sevgili çocuklar kalbimiz, vatan sevgisinin doğduğu ev, bayrağımızın dalgalandığı topraktır. Bu sene 23 Nisan coşkusunu kalplerinizde yaşayacaksınız. Umuyorum ki, en kısa zamanda yeniden okul bahçelerini doldurursunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini, gazileri şükranla andığını kaydetti.

Emine Erdoğan, "Çocuk masumiyetinin tüm dünyayı sarmasını diliyor, dünyanın tüm çocukları için müreffeh bir gelecek temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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