Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürek olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Beş yıl önce bugün, aziz milletimiz, karanlık ve uzun bir gecenin semasını, elinden düşürmediği milyonlarca bayrağın ay yıldızıyla aydınlattı. Hain odakların kaba kuvvetinin, milli iradenin gücü karşısında bir hiç olduğunu gösterdi. Türkiye, demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürektir. Dualarımızı eksik etmediğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize büyük bir minnetle şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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