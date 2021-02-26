Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2021 00:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:36
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü Twitter hesabından kutladı.

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü Twitter hesabından kutladı.

Erdoğan, 26 Şubat 1954 yılında dünyaya gelen eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. yaş gününü, paylaştığı fotoğrafla "İyi ki doğdun..." mesajıyla kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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