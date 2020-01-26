Emine Erdoğan Cezayir'de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı
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Emine Erdoğan Cezayir'de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'de TİKA tarafından yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı.

26.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:33
Emine Erdoğan Cezayir'de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , 'de TİKA tarafından yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'de TİKA tarafından Arezki Adjoud ilkokulunda yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı. İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan açılış töreninde konuşma yapan Emine Erdoğan, Cezayir'le ikili ilişkilerin gelişmesini umduğunu belirtti. Erdoğan, konuşmanın ardından bilgisayar sınıfında bir araya geldiği öğrencilere hediye verdi. - CEZAYİR

Kaynak: İHA
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