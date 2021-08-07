Emine Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadın sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı