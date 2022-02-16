Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım - Haberler
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Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım

Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, izolasyon sürecini tamamladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, izolasyon sürecini tamamladığını sosyal medya hesabından açıkladı. Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin." ifadeleri yer aldı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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