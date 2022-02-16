Emine Erdoğan: "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. - Haberler
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Emine Erdoğan: "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyorum.

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Emine Erdoğan:

Emine Erdoğan: "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyorum.

Emine Erdoğan : "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Emine Erdoğan, Güncel, Haberler

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