Emine Erdoğan: "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyorum.
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Emine Erdoğan: "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyorum.
Emine Erdoğan : "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel