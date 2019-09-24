Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü Anderson ile görüştü

Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü Anderson ile görüştü

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.

24.09.2019 00:11
Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü Anderson ile görüştü

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.


Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et