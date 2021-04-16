Emine Erdoğan, Bitlis şehidinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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Emine Erdoğan, Bitlis şehidinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Emine Erdoğan, Bitlis şehidinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Emine Erdoğan, Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kurmay Albay Aydınyer'in eşi Semra Aydınyer ve kızlarını dün Ankara'daki evlerinde ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Emine Erdoğan'ın şehit Aydınyer'in 20 yaşındaki kızı Simge Aydınyer ve 16 yaşındaki kızı Özge Aydınyer'in eğitim süreçleriyle ilgili bilgi aldığı, ayrıca ziyaret esnasında ailenin ramazan ayını tebrik ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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