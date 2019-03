Emine Erdoğan: "Bir Buçuk Yıl İçinde Sıfır Atık Projesi Kapsamında 42 Milyon Ağacın Kesilmesi...

- Emine Erdoğan: "Bir buçuk yıl içinde sıfır atık projesi kapsamında 42 milyon ağacın kesilmesi önlendi"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık seferberliğinin arkasındaki temel fikrin vatandaşlara çok iyi anlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun bir tasarruf projesi olduğu kadar, çevre duyarlılığı ve gelecek projesi olduğunu da çok iyi açıklamamız gerekir. Bir buçuk yıl içinde sıfır atık projesi kapsamında 42 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Oksijen deposu organlarımız için ne kadar önemli bir kazanım. İnanıyorum ki 2023'te atık karnemizin karşısında sıfır yazacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başakşehir Belediyesi tarafından "Yeşil şapka takılsın, geri dönüşüm başlasın" sloganıyla hazırlanan "Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm" kampanyasının tanıtım toplantısına katıldı. Emin Saraç Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı Başakşehir Müzik Akademisi öğrencilerinin konseriyle başladı. Başakşehir Belediyesinin kampanyaya ilişkin videosunun gösteriminin ardından sanat, spor, medya dünyasından ünlülerin kampanyayı destekledikleri görüntülü mesajları katılımcılarla paylaşıldı.

Ayrıca, "Yeşil Doğa" programıyla Türkiye'nin çevre sorunlarını ekrana taşıyan Güven İslamoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda, kampanyaya dikkati çekmek amacıyla üretilen "Başakgiller" adlı çizgi karakterler ve kampanya şarkısı tanıtıldı.

"Geri dönüşüm hareketimiz, çok hızlı biçimde karşılık bulmuş"

Yaklaşık 1,5 yıl önce bir geri dönüşüm projesi olan 'Sıfır Atık Hareketi'ni başlattıklarını hatırlatan Emine Erdoğan, "O ilk gün, ilk mesajımızda 'Bu projeyi kamu kurumlarında başlatarak tüm toplumda yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu da belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın bu işi sahiplenmesi ile mümkün olur' demiştik. Bugün burada bu mesajın ne kadar doğru anlaşıldığını görüyorum. Geri dönüşüm hareketimiz, çok hızlı biçimde karşılık bulmuş. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gençlerimizin, çocuklarımızın sahip çıkmasını ise ayrıca takdire şayan buluyorum" dedi.

"Başakşehir Belediyesini kutluyorum"

Başakşehir Belediyesinin bu projeyi yaymasından dolayı taktir aldığını ifade eden Erdoğan, "Başakşehir Belediyemizi de projenin ruhunu halkımız arasında yayma gayreti nedeniyle kutluyorum. Bu projenin ete kemiğe büründüğünü gördük. Hedefimiz sıfır atığı teknik bir proje olmaktan çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmektir. Başakşehir Belediyemizin bunu başardığını gördüm. Gönül belediyeciliğinin somut hali işte. Slogandan öte, insanımızın yaşam kültürünü şekillendiren duygusal ve fiziki altyapıyı birlikte hazırlamaktır. Bu girişimin diğer belediyelerimize de örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Tabiat herkesin ortak mirası"

Tabiatın herkesin ortak mirası olduğunu, bu nedenle herkesin hakkı ve sorumluluğunun da eşit olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Tabiatı kirletmek, kaynaklarını hor kullanmak, bir anlamda başkalarının temiz havaya, suya ve toprağa olan hakkını çiğnemek demektir. İnşallah hepimiz konuya bu hassasiyetle yaklaşmayı başarabiliriz" şeklinde konuştu.

"Sıfır atık projesini vatandaşlarımıza çok iyi anlatmalıyız"

Kimsenin bilmediği şeyin sorumlusunun da olmayacağını anlatan Erdoğan, "Mesela, ortalama 15 dakika kullandığımız bir plastik poşetin, doğada

çözülmesinin yüzyılları aldığını biliyor muyduk? İnanıyorum ki bu bilgiyi duyduktan sonra bilinçli insanların yapacağı şey, plastik kullanımını gözden geçirmek olacaktır. Sıfır atık projesinin arkasındaki temel fikri vatandaşlarımıza çok iyi anlatmalıyız. Bunu bir tasarruf projesi olduğu kadar çevre duyarlılığı ve gelecek projesi olduğunu da çok iyi açıklamamız gerekiyor" diye konuştu.

"42 milyon ağacın kesilmesi önlendi"

Bu proje ile ağaçların kesilmesinin önlendiğini açıklayan Erdoğan, "Bir buçuk yıl içinde sıfır atık projesi kapsamında 42 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Oksijen deposu organlarımız için ne kadar önemli bir kazanım. İnanıyorum ki 2023'te atık karnemizin karşısında sıfır yazacak. Bu atık söz konusu olduğundan alacağımız en güzel nottur. Çocuklarımıza bu bilincin aşılanmasını çok önemli buluyorum. Çocuklarımız sürdürülebilir denen bayrak yarışında hemen arkamızda bulunuyorlar. Emaneti bizden onlar devralacak. Ağaç yaşken eğilir buna hepimiz inanıyoruz" diye konuştu.

"İnsan tabiatın hükümdarı değil"

Kullan at projesinin bizi bataklığa çektiğini vurgulayan Erdoğan, "Kullan at kolaylıklar dünyası olarak tanımladığımız konforun bize her gün biraz daha dibe çeken bataklık olduğunu fark etmeliyiz. 1 adet pamuklu tişörtün üretilmesi için 2 bin 700 litre su harcandığını biliyor musunuz? Bilsek, giysilerimizi bu kadar kolay atar mıyız? Her tür israfın, küresel ısınmanın ateşini körüklediğini unutmamalıyız. Kıyafetlerimizi uzun ömürlü kullanarak karbon salınımını azaltabiliriz. İnsan tabiatın hükümdarı değil. Ondan gerekli ölçüde faydalanan bir parçasıdır. Tabiata nezaketle davranırsak karşılığında nezaket bulabiliriz" ifadesini kullandı.

"Evlerde dönüşüm sağlayacağız"

Amacın geleceğimiz olan çocuklara güzel bir dünya bırakabilmek olduğunu anlatan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmek, onlar için her şeyi yapabilmektir bu fikirle yola çıkmış kampanya. Bize ilham olan Avrupa'nın geri dönüşümle ilgili değil ama inşallah oda olacak hedefimiz de bu zaten. Avrupa'nın yer altı çöp toplama sistemi ödül birinci olmanın da gururunu Başakşehir olarak yaşadık. Başakşehir Belediyesi bu işi başarabilmişse ve Avrupa'da böyle bir ödül alabilmişse o zaman geri dönüşümle ilgili de buna benzer ödül değilse bile, vicdanen sorumluluğumuzu çözebilmemiz lazım. Bu işin ilk adımı hep konuşulur. Evlerde dönüşüm sağlayacağız. Peki nasıl sağlanacak? Biz evlerinize çevreci gönüllerle bir giriş yaptık. Kapı çaldık ve projemizi anlattık. Sizlere duyarlı çevreci bardaklar aynı zamanda çevreci çantalarla inşallah aklınızda bu bilinç kalsın. Geri dönüşümle ilgili rakamlar hiçbir ekstra faaliyet yapmadan bire dört oranında arttı. Madem bu sistem başarılı oluyorsa Başakşehirimizin her köşesine hatta daha sonrasında da yapılabiliyorsa ülkemizin her köşesine de yapıp ülkemizin katma değer problemini de çevre bilincini oluşturarak çözmek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA