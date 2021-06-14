Emine Erdoğan, Belçika'daki Türk STK'ların temsilcileriyle görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emine Erdoğan, Belçika'daki Türk STK'ların temsilcileriyle görüştü

Emine Erdoğan, Belçika'daki Türk STK'ların temsilcileriyle görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika'da temaslarda bulunuyor. Emine Erdoğan, Belçika'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel'de, Maarif Vakfı'nın düzenlediği istişare toplantısında STK temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Emine Erdoğan, Belçika'daki Türk STK'ların temsilcileriyle görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emine Erdoğan, Belçika'daki Türk STK'ların temsilcileriyle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 18:32:06. #1.14#

title