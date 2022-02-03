Emine Erdoğan, Bebek Kütüphanesi'nde miniklerle bir araya geldi

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi'nin iş birliğinde yapılan Altındağ Bebek Kütüphanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Karapürçek Mahallesi'ndeki Altındağ Bebek Kütüphanesi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, bebek ve çocukları sevip oyuncaklar hediye etti. Erdoğan, kütüphanede 7 yaşındaki Nisa Türkmen'le 'Sıfır Atık' oyununu oynayarak çocuklara atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini anlattı. Erdoğan, Masal Atölyesi'nde çocuklara, 'Nasrettin Hoca ve Cimri Komşusunun Hikayesi' kitabını okudu.