Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.
21.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:44
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."
Kaynak: AA