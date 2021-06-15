Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
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Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgalden kurtarılan Şuşa'da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve değerli eşi Mehriban Aliyeva ile bir araya geldik. Ümit ediyorum ki tarih ve kültürün simgesi olan Şuşa şehri, kısa sürede eski görkemli günlerine dönecektir. Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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